انهيار برج تاريخي بهولندا في ظروف غامضة

انهار برج فيلهلمينا التاريخي في مدينة فالكنبورج بجنوبى هولندا اليوم الأحد في ظروف غامضة، مما دفع السلطات إلى البحث عن ضحايا محتملين باستخدام طائرات مسيرة وكلاب بوليسية، وفقًا لما ذكرته إدارة المدينة.

كان البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترًا، معلمًا سياحيًا شهيرًا. وصرح دان بريفو، عمدة فالكنبورج، بأن الانهيار وقع في الصباح الباكر عندما لم يكن من الممكن دخول منطقة البرج بسبب المواعيد التى تحدد زيارة البرج ، لذلك لا تتوقع السلطات بالضرورة سقوط أي ضحايا.

وتم بناء هذا البرج الحجري على الطراز القوطي الجديد عام 1906، وكان يضم مطعمًا، ويتاح للزوار فرصة الصعود إلى قمته.