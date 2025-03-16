لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة لمجلس الإدارة

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يرى أحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق أن مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي حصل على فرصة استثنائية بأن يكسب تأييد ودعم جماهير النادي.

ويعتقد لاعب خط وسط الزمالك السابق أن موقف الإدارة في أزمة مباراة القمة الأخيرة قد يمنحه دعماً جماهيرياً بعد سلسلة من القرارات غير المرضية في الفترة الأخيرة.

وقال الميرغني عبر حسابه على "انستجرام": "القدر الظروف بتدي مجلس إدارة نادي الزمالك فرصة تانية لعودة الجمهور تاني خلف المجلس".

وأضاف: "أتمنى من مجلس الإدارة أنه يستغل الفرصة دي أحسن استغلال عشان ممكن متجيش تاني".

وتابع اللاعب: "وأتمنى إن مفيش أي حد من المجلس يظهر في الإعلام خالص الفترة دي".