 كيميتش: لقب دوري أمم أوروبا سيساعدنا في بطولة كأس العالم

قال جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، إن الفوز بلقب دوري أمم أوروبا في يونيو المقبل يمكنه أن يساعد الفريق في بطولة كأس العالم التي تقام العام المقبل.

وخلال تصريحاته لشبكة (زد دي إف) مساء السبت قبل مواجهة المنتخب الإيطالي في دور الثمانية، استشهد كيميتش بمثال المنتخب الإسباني الذي فاز بيورو 2024 في العام التالي من حصده لقب دوري أمم أوروبا.

وقال كيميتش :" الجميع يقول لا نهتم حتى يتوجون باللقب. لدي شعور أن الإسبان استمتعوا بالفوز بلقب دوري الأمم. يجب أن يكون هذا هو هدفنا أيضا".

وأضاف :"مقتنع أنه لا يمكنك أن تتوجه لبطولة وتقول، الآن نحن جاهزين، الآن سنقدم أقصى ما عندنا، الآن سنلعب بشكل جيد. من المهم أيضا أن يكون الطريق إلى البطولة جيدا ومتسقا وناجحا. يمكن لدوري الأمم أن يساعدنا في هذا الصدد".

ويتجمع المنتخب الألماني غدا الاثنين لمواجهتي المنتخب الإيطالي يوم الخميس في ميلانو، ويوم الأحد في دورتموند. الفائز من تلك المواجهة سيستضيف مباريات الدور قبل النهائي التي تقام مطلع يونيو/حزيران.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ويرغب المنتخب الألماني، الفائز باللقب أربع مرات، في أن يحقق نتائج أفضل من التي حققها في آخر نسختين عندما ودع البطولتين من دور المجموعات.

وينتظر أن يخوض كيميتش مباراتيه رقم 98 و99 أمام إيطاليا، مما يعني أنه سيصل إلى مباراته رقم مئة حال وصول المنتخب الألماني للدور قبل النهائي.

وقال :"بالنسبة لي، 100 مباراة دولية هو أمر مميز للغاية. الوصول لهذا الرقم سيكون شيئا سأفخر به. لذلك أنا أتطلع للوصول للرقم 100، ويفضل أن يكون ذلك في نصف النهائي، وسنبذل قصارى جهدنا الأسبوع المقبل."