قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، ببراءة 55 شخصًا، بينهم 4 حضوريا متهمين بزراعة 3.5 فدان من نباتات "الخشخاش والبانجو" المخدرين، وحيازة 28 جوالًا من نبات البانجو المخدر بجزيرة بني محمد "القلعة" بمركز أبنوب.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام، وأحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 9247 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب، إلى ورود معلومات للرائد مصطفى عبد الساتر معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، تفيد بوجود مساحات كبيرة من الأراضي متفرقة بمنطقة القلعة بجزيرة بني محمد مزروعة بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، واللواء محمد عزت مدير المباحث، والعميد شريف أبو النجا، رئيس الأمن لعام، والعميد مصطفي حسن رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمود بدوي رئيس الفرع، والعقيد أحمد عبد الرحمن مخلوف وكيل فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق، والرائد أحمد عاصم حمزة رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، والرائد مصطفى عبد الساتر، والنقيب حسام عبد المنعم، والنقيب فتحي طوسون معاونو المباحث، قوة من أفراد الشرطة السريين مدعومين بقوات الأمن المركزي استهدفت منطقة القلعة بجزيرة بني محمد، وعثرت القوات على قطعة أرض بمساحة نصف فدان مزروعة بنبات "الخشخاش المخدر".

وأكدت التحريات أنه يزرعها كل من "ف.ح، ٥٩ عامًا، فلاح"، و"م.ف، ٣٥ عاما، فلاح"، و"أ.ف، ٣٣ عامًا، فلاح"، و"ع.ح ٣١ عامًا، فلاح"، مقيمين بالقلعة جزيرة بني محمد العقب، وكذا عثر على قطعة زراعية حوالي نصف فدان مزروعة لنبات الخشخاش المخدر، وحال الاقتراب من قطعة الأرض رفقة الرائد مصطفى عبد الساتر وقوات الأمن المركزي، شاهد شخصان في هذه القطعة، وفور مشاهدتهما للقوات أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاه القوات، فقامت القوات بالتعامل معهم ونتج عنه إصابة أحدهما، وهروب الآخر، وتبين أنه يدعي "س. ح"، ومقيم بشتيل الوراق محافظة الجيزة ومصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر.

وعثر بحوزته علي سلاح ناري بندقية آلية سريعة الطلقات، مطموسة الأرقام وبها الخزينة الخاصة بها، وحقيبة جلدية بها 5 خزن لذات السلاح، و(۱۰۰) طلقة لذات العيار والسلاح وبمواجهته بالسلاح والذخائر المضبوطة أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن زراعات المواد المخدرة، والاتجار فيها، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتبين أن هذه القطعة يقوم "بزراعتها كل من "ت.هـ، ٤٧ عاما، فلاح"، و "م.هـ، ٣٢ عاما، فلاح"، و"و.ف، ٢٦ عاما، فلاح"، و"س.ح، ۳۸ عامًا، فلاح"، ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.

كما عثر الرائد مصطفي عبد الساتر، والنقيب حسام عبد المنعم معاونا مباحث المركز، على قطعة أرض نصف فدان وقطعة أخرى نصف فدان قريبة منها لنبات الخشخاش المخدر، وكذا نبات البانجو، وغرفة بداخل الأرض بداخلها (۲۸) جوالًا لنبات البانجو المعد للبيع، وتبين أن المضبوطات وقطعتي الأرض يقوم بزراعتها كل من "ع.ع، ٢٥ عاما، فلاح"، و"أ.ط، ٢٨ عاما، فلاح"، و"أ.ع، ٣٢ عامًا، فلاح"، و"ع.ع، ٣٢ عاما، فلاح"، ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.

كما عثر الرائد مصطفي عبد الساتر، والنقيب حسام عبد المنعم والنقيب فتحي طوسون معاونو وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، على قطعة أرض نصف فدان وقطعة أخرى قريبه منها نصف فدان مزروعة بنبات "الخشخاش" المخدر، وتبين أن من يزرعها كل من "ح.خ، ٢٦ عاما، فلاح"، و"أ.ح.ح، ۲۸ عاما، فلاح"، و"م.د، ۲۸ عاما، فلاح"، و"م.ف، ٣١ عامًا، فلاح"، و"خ.ح، ٥٥ عامًا، فلاح"، مقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.

وعثر النقيب فتحي طوسون، معاون مباحث مركز شرطة أبنوب، على قطعة أرض نصف فدان مزروعة بنبات الخشاش المخدر، وتبين أن من يزرعها كل من "م.ص، 34 عاما، فلاح"، و"ح. م، ٤٢ عاما، فلاح"، و"م.ح، ٢٦ عاما، فلاح"، و"و.ح، ٢٧ عامًا، و"ع.ف، ٥٢ عامًا"، و"م.ع، ٢٨ عاما"، ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.



وشهد الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، أمام رئيس نيابة مركز أبنوب، أنه بعد تقنين الإجراءات من النيابة العامة بشن حملة على جزيرة بني محمد القلعة دائرة المركز لانتشار زراعة المواد المخدرة، واستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، تم تجهيز مأمورية من ضباط مباحث المركز، مدعومة بقوات قتالية من الأمن المركزي بسيارات الشرطة مدعومة بمدرعات من قوات الأمن المركزي، وبوصولهم لجزيرة بني محمد القلعة عثر الرائد مصطفى عبد الساتر سالم حسن معاون مباحث مركز شرطة أبنوب، على قطعة زراعية حوالي نصف فدان منزرعة لنبات "الخشخاش" المخدر.

وأكد أنه حال الاقتراب من قطعة الأرض أبصروا شخصين في هذه القطعة، وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية "بنادق آلية"، صوبهم مما أدى إلى الرد عليهم بإطلاق الأعيرة النارية والقوة المرافقة له قوات الأمن المركزي، حتى تمكنت قوات الأمن والأمن المركزي من إسكات مصدر النيران، والذي استمر بكثافة لمدة خمس دقائق، ونتج عن ذلك إصابة أحد الشخصين، والذي تبين أنه المتهم الأول وهروب الآخر بالزراعات.

وأشار إلى أنه بالتقدم نحوه والقوة المرافقة تمكن من ضبطه، وتبين إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيسر وعثر بحوزته على سلاح ناري بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها، وحقيبة جلدية بها خمس خزن لذات السلاح، وعدد مائة طلقة لذات عيار السلاح، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن زراعات المواد المخدرة والاتجار فيها وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعثر الرائد مصطفى عبد الساتر والنقيب حسام عبد المنعم معاوني مباحث المركز على قطعة أرض نصف فدان وقطعة أخرى قريبة منها لنبات الخشخاش المخدر، وكذا نبات البانجو، وكذا غرفة بداخل الأرض بداخلها عدد ۲۸ جوالًا لنبات البانجو المعد للبيع، وتبين أن المضبوطات وقطعتي الأرض يقوم بزراعتها كلا من المتهمين الثالث والثلاثين والأربعين والسادس والأربعين، والثالث والخمسين.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة كلا من الرائد مصطفى عبد الساتر، والنقيب حسام الدين عبد النعيم، والنقيب فتحي طوسون معاونو مباحث مركز شرطة أبنوب، والعقيد أحمد عبد الرحمن مخلوف وكيل فرع البحث الجنائي قطاع شرق أسيوط، وحسن عبد النعيم عبد الحافظ شيخ ناحية بني محمد.

فيما قضت المحكمة بعد مناقشة شهود الإثبات وسماع مرافعة الدفاع، ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام ومصادرة المواد والنباتات المخدرة والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين.