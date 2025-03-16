مسؤول إسرائيلي: أمريكا أبلغتنا بعمليتها ضد الحوثيين قبل بدء الضربات

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة جيروزاليم بوست صباح اليوم الأحد إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بعمليتها ضد الحوثيين، قبل بدء الضربات ضد الجماعة المسلحة.

كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس السبت مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لإبلاغه بشأن الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن بالإضافة إلى الخطوات المقبلة في أعقاب اجتماعات في السعودية، حسب وزارة الخارجية الأمريكية، طبقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو ولافروف "اتفقا على مواصلة العمل نحو استعادة الاتصال بين الولايات المتحدة وروسيا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق اليوم إنه أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء أمس السبت، متعهدا باستخدام "قوة مميتة ساحقة" حتى توقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على السفن في ممر بحري حيوي. وقال الحوثيون إن ما لا يقل عن 23 مدنيا قتلوا جراء الهجمات الأمريكية.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "مقاتلونا الشجعان ينفذون الآن هجمات جوية على قواعد الإرهابيين وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية الصاروخية لحماية السفن والطائرات والأصول البحرية الأمريكية، واستعادة حرية الملاحة".

وتابع: "لن يسمح لأي قوة إرهابية بمنع السفن التجارية والبحرية الأمريكية من الإبحار بحرية في الممرات المائية حول العالم".