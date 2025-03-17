كزبرة بعد ظهوره كضيف شرف في مسلسل الغاوي: أتمنى أكون خفيف على قلوبكم

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حرص الفنان احمد بحر الشهير بكزبرة على مشاركة صورة له برفقة الفنان أحمد مكي من كواليس تصوير الحلقة الأولى من مسلسل "الغاوي"، والتي ظهر فيها كضيف شرف.

وقال كزبرة في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على انستجرام "الحمد لله حمدا كثيرا.. ظهور خفيف وأتمنى يكون خفيف على قلوبكم".

وأعرب كزبرة عن سعادته بهذا الدور في المسلسل، والذي وصفه بأنه "واحد من أهم مسلسلات هذا العام".

جسد كزبرة ضمن الحلقة الأولى شخصية صديق شمس الغاوي والذي يتوفى من اعتداء أشخاص ذات نفوذ عليه، ومن هنا يحاول اابطل أن يسترد حقه.

المسلسل يشارك في بطولته أحمد بدير وعمرو عبد الجليل وعائشة بن أحمد ومن إخراج ماندو العدل.