ماذا نعرف عن عصابتي ترين دي أراغوا وإم إس13 التي تحاكمهما أمريكا في السلفادور؟

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قامت بإعادة اثنين من أبرز قادة عصابة "MS-13"، بالإضافة إلى ذلك فإن 21 من أفراد العصابة المطلوبين، إلى السلفادور ليحاكموا هناك.

وأضاف "روبيو"، في منشور على منصة إكس اليومي، أن الولايات المتحدة، استنادًا إلى تعهد سابق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قامت أيضا بترحيل أكثر من 250 من أعضاء عصابة "ترين دي أراغوا" إلى السلفادور، حيث وافقت الحكومة السلفادورية على اعتقالهم في "سجون جيدة" وبـ"كلفة معقولة".

وأوضح أن هذا الإجراء سيساعد في "توفير أموال دافعي الضرائب الأميركيين، معتبرا الرئيس السلفادوري نجيب بوكيل"، ليس فقط القائد الأمني الأقوى في المنطقة، بل أيضا صديقا عظيما للولايات المتحدة.

وأعلن رئيس السلفادور، تزامنا مع ذلك، اليوم الأحد، عن وصول أول 238 متهمًا من عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية إلى البلاد، حيث تم نقلهم فورا إلى مركز احتجاز الإرهاب (CECOT) لمدة عام قابل للتجديد.

ما هي عصابة MS- 13؟

نشرت قناة الحرة تحقيق حول عصابة "مارا سالفاتروشا 13" (MS- 13) ، والتي تعد واحدة من أخطر العصابات في الولايات المتحدة، وقد تأسست من قبل مهاجرين سلفادوريين هاربين من الحرب الأهلية في السلفادور في الثمانينات.

وتضم العصابة، التي نشأت في لوس أنجلوس، أعضاء كانت بعضهم تلقوا تدريبات في حرب العصابات واستخدام الأسلحة العسكرية، بحسب وزارة العدل الأميركية.

وتعتبر "إم إس -13" منظمة إجرامية منظمة للغاية، وتتهمها السلطات الأميركية بالتورط في العديد من الأنشطة غير القانونية مثل الابتزاز، التهريب، والاتجار بالمخدرات.

وتُعرف العصابة باستخدام العنف والترهيب لتحقيق أهدافها، حيث تقوم بتهديد أصحاب الأعمال الشرعية وغير الشرعية لدفع إتاوات مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم في مناطقها.

وكانت "MS-13" متورطة في قضايا اغتصاب، ترهيب الشهود، وسرقة السيارات، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة وبيعها بصورة غير قانونية.

كما تتهم السلطات الأميركية العصابة بأنها تمثل تهديدا كبيرا في تجارة المخدرات في بعض المدن الأميركية مثل هيوستن، حيث تشارك في تهريب المخدرات عبر الحدود بحسب تقرير لوزارة العدل الأميركية.

عصابة "ترين دي أراغوا"

أما عصابة "ترين دي أراغوا "(TdA) فهي منظمة إجرامية فنزويلية تم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة في عام 2025.

وتعود أصول هذه العصابة إلى فنزويلا، حيث كانت تشارك في أنشطة إجرامية متعددة، بما في ذلك القتل، الخطف، وتهريب البشر، والأسلحة، والمخدرات.

"ترين دي أراغوا"، تعتبر جزءًا من شبكة منظمات إجرامية تتعاون مع "كارتل دي لوس سوليس"، وهو كارتل مموّل من قبل نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا.

وتتهم الولايات المتحدة العصابة بأفعال غير قانونية ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك تسلل أفرادها إلى الأراضي الأميركية عبر الهجرة غير الشرعية.

العصابة أيضا تُتّهم بمساعدة النظام الفنزويلي في أعمال غير قانونية، بما في ذلك استخدام المخدرات كسلاح ضد الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، تم تصنيف "ترين دي أراغوا" من قبل وزارة الخارجية الأميركية كمنظمة إرهابية أجنبية، حيث يُعتقد أنها تدير عمليات غير شرعية تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي للولايات المتحدة بحسب بيان من البيت الأبيض.