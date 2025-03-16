وزير داخلية مقدونيا الشمالية: ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في الملهي الليلي إلى 59 شخصا

اندلع حريق ضخم في ملهي ليلي ببلدة كوتشاني في شرق مقدونيا الشمالية في وقت مبكر من اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 59 شخصا وإصابة 155 آخرين، حسبما قالت السلطات.

واندلع الحريق نحو الساعة الثانية ونصف صباحا بالتوقيت المحلي خلال حفلة لفريق غنائي محلي في ملهي بلس، وفقا لما قاله وزير الداخلية بانشي توشكوفسكي.

وأضاف أنه تم تحديد هوية 39 ضحية حتى الآن.

وتابع أنه بعد التقييم الأولي، من المرجح أن تكون الألعاب النارية هي سبب اندلاع الحريق في السقف.

وأظهرت مقاطع فيديو، فوضى داخل الملهي، حيث كان يهرع الشباب في الوقت الذي يحث فيه الموسيقيون الحاضرين على الهروب في أسرع وقت ممكن.

وقال المسئولون، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة سكوبيه، حيث يعاني الكثيرون من حروق شديدة.

وقال وزير الصحة آربين تارافاري، إنه تم نقل 118 شخصا إلى المستشفيات، مضيفا أنه تلقى عروضا بالمساعدة من دول مجاورة منها ألبانيا وبلغاريا واليونان وصربيا.