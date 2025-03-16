555 مستوطنا يقتحمون الأقصى احتفالا بعيد المساخر

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اقتحم مستوطنون، صباح يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الاقتحامات، تلبيةً لدعوة جماعات "الهيكل" المزعوم إلى تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى اليوم؛ لإحياء ما يسمى يوم "شوشن بوريم"، وهو يوم خاص بعيد البوريم العبري "المساخر".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 555 مستوطنًا بينهم 25 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأوضحت أن المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية و"سجودًا ملحميًا" في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين.

وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، طيلة رمضان، للتصدي لاعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

وأكدت ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى طيلة الشهر الفضيل وما بعده، لإفشال أي مخططات تهويدية.

وشددت على أهمية التمسك بالأقصى وحمايته في ظل الظروف الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية، لاسيما فيما يتعلق بتلويحات الاحتلال والإدارة الأمريكية بمخططات تهدف إلى تصفية القضية

وتنوي "جماعات الهيكل"، ارتداء الأزياء التنكرية والدخول بها إلى المسجد الأقصى، إضافة لإدخال فطيرخاص بهذا العيد، وسيحاول البعض إدخال زجاجات النبيذ الأحمر إلى المسجد.

والخميس الماضي، بدأ عيد المساخر "التوراتي"، إذ اقتحم 191مستوطنًا باحات الأقصى، إحياء لما يسمى يوم صيام "إيستر" عشية عيد المساخر التوراتي" بوريم".

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات لحرمته خلال الشهر الفضيل، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة فيه.