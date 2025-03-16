قادة جيوش عدة دول يجتمعون في لندن مع استمرار محادثات تحالف الراغبين

سيجتمع قادة جيوش عدة دول في لندن هذا الأسبوع لصياغة خطط "محكمة" لتشكيل قوة لحفظ السلام في أوكرانيا، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو مقاومة وقف إطلاق النار.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الخطط الخاصة بعملية حفظ السلام ستنتقل إلى "مرحلة تنفيذية" بعد اتصال هاتفي مع قادة العالم صباح السبت، ومن المقرر أن يجتمع كبار القادة يوم الخميس المقبل، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقال: " سيجتمع قادتنا العسكريون يوم الخميس من هذا الأسبوع هنا في المملكة المتحدة لوضع خطط قوية ومحكمة لدعم اتفاق سلام وضمان أمن أوكرانيا في المستقبل".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انضم إلى اتصال يوم السبت الهاتفي، قد أعطى دعمه لقوة أوروبية، مع "دعم" أمريكي، كوسيلة لضمان أمن بلاده في حالة وقف إطلاق النار.

ولكن حتى الآن، يبدو أن الكرملين يرفض اقتراح نشر أي قوات أوروبية أو قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا، ويستمر في مقاومة اقتراح أمريكي أوكراني لوقف إطلاق النار غير المشروط لمدة 30 يوما.





