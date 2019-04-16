رئيس عمال سوريا: الدولة بدأت رحلة إعادة البناء والإعمار

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، جمال القادري، وأكد أن شعب سوريا دفع فاتورة كبيرة بشريًا واقتصاديًا، مشددًا على أن الدولة السورية ستعود إلى الساحة بقوة بفضل تماسك نسيج شعبها ضد المؤامرة التي دبرت له، مضيفًا أن سوريا بدأت رحلة إعادة البناء والإعمار.

وأوضح القادري، خلال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، برعاية رئيس الجمهورية، عمق العلاقات بين مصر وسوريا التي تتميز بصورة خاصة، باعتبارهما بلدًا وكيانًا واحدًا لا تهزه العواصف، ارتكازًا على أن الوحدة العربية ضرورة أساسية لمواجهة كافة التحديات والأخطار التي تواجه عالمنا العربي.

وقال وزير القوى العاملة، إن الفترة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا وتغييرات جذرية تصب في مصلحة الأمة العربية، مستطردًا بأهمية إزالة كافة الشوائب التي تعكر صفو الأمة العربية لتحصينهم تحصينًا تامًا ضد قوى الشر التي لا تريد لها خيرًا ولا تعميرًا.