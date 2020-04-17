عباس يطالب بضغط دولي على إسرائيل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من «كورونا»

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية للتدخل والضغط على إسرائيل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونها في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يحل غدا "نطالب وبشكل فوري الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن أسرانا ومعتقلينا، ونحملها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحماية أرواحهم، خاصة الأسرى المرضى والأطفال والنساء".

وأكد عباس أن قضية الأسرى "ستبقى القضية الأولى على سلم أولوياتنا، رغم كل الصعاب التي نواجهها، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة غير القابلة للمساومة أو التفريط".

وجدد التأكيد على أنه لن يوقع على أي اتفاق سلام نهائي بدون تبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى "الأبطال الذين هم مقاتلو حرية"... و"لن نرضخ لأي ضغوط تمارس علينا للتخلي عن أسرانا وعائلاتهم".

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية تعتقل إسرائيل نحو 5000 فلسطيني بينهم 41 امرأة و180 طفلا وقاصرا، فيما قضى 51 أسيرا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، وتوفى 222 آخرين داخل السجون منذ عام 1967، منهم 5 أسرى العام الماضي.