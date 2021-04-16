 إيطاليا تطلق خط سكك حديدية خالي من فيروس كورونا بين روما وميلانو - بوابة الشروق
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إيطاليا تطلق خط سكك حديدية خالي من فيروس كورونا بين روما وميلانو

خط سكك حديدية خالي من الكورونا في ايطاليا
خط سكك حديدية خالي من الكورونا في ايطاليا
روما (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 6:22 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 6:22 م
أطلقت شركة السكك الحديدية الإيطالية "ترينيتاليا" ما وصفته بالخطوط "الخالية من فيروس كورونا" بين ميلانو وروما يوم الجمعة.

ويتم تشغيل خط السكك الحديدية مرتين في اليوم.

وقالت الشركة إنه يتعين على المسافرين إثبات سلبية نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ويجب عليهم أن يتبعوا اللوائح التي وضعتها شركة السكك الحديدية ومن بينها ارتداء قناع وجه واق .

وتبدأ الخدمة من روما في الصباح وتمتد إلى ميلانو دون توقف. ويعود القطار إلى العاصمة في المساء، وسيتم تشغيل القطار بنصف طاقته المعتادة.

ويمكن أيضا إجراء فحص كوفيد 19 للركاب مجانا، كما يتعين على الركاب الذين تم تطعيمهم الخضوع أيضا للفحص.

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