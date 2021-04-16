أعربت الفنانة مي عمر عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية على الحلقات الأولى لمسلسل" نسل الاغراب"، الذي يعرض حاليا، مشيرة إلى أن شخصية جليلة التي تقدمها في المسلسل واحدة من أصعب الأدوار التي قدمتها ونقلة نوعية في مسيرتها الفنية.



وقالت مي عمر -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إنها تتابع ردود الفعل مع عرض الحلقات التي وجدتها إيجابية، وهناك تفاعل كبير من الجمهور مع أحداث المسلسل لأنه عمل من نبض وواقع المجتمع المصري، وقصة مؤثرة وجديدة على الجمهور.



وأوضحت أن الكثير من العوامل جذبتها لشخصية "جليلة " فهي جديدة فنيا عليها، وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور ستتجلى تباعا في حلقات العمل الزاخرة بالأحداث.



ولفتت إلى أنها قامت بالتحضير لشخصيتها جيدا وكان هناك تركيز على جميع التفاصيل، بداية من الشكل الخارجي، مرورا بأسلوب اللبس وغيرها من التفاصيل ، مشيرة إلى أن اللهجة الصعيدية لم تقف عائقا أمامها، وأنها تعلمتها بسهولة من خلال عقد جلسات عمل مكثفة مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة خاصة أنها تقدم شخصية صعيدية للمرة الأولى.



وكشفت عن قلقها من الدور في البداية لكونها لم تقدم شخصية صعيدية من قبل لكن مع قراءة السيناريو تبدد القلق وتحول إلى حماس شديد للتجربة، لأن الدور مختلف ومليء بالتفاصيل التي لم تقدمها من قبل.



وأضافت أنها تتمرد في أعمالها بتقديم أدوار لا يتوقعها الجمهور كي لا تكرر نفسها، معتبرة أن دورها يحمل الكثير من التناقضات وبالتالي من الضروري معرفة خروج كل تفصيله خلال التمثيل في محلها.



وينتمي المسلسل إلى الدراما الصعيدية، حيث يجسد أحمد السقا، دور شخص يدعى "غفران الغريب" بينما يظهر أمير كرارة، في دور"عساف الغريب" وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر.



يشارك في بطولة المسلسل فردوس عبد الحميد، ودياب، ونجلاء بدر، إدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومنة فضالي، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وريم سامي، وملك أحمد زاهر، وهدير عبدالناصر، وسلوى عثمان، وأحمد فهيم، وعماد زيادة، وإنعام الجريتلي، وحمدي هيكل، وأحمد ماجد، ومروى الأزلى، تأليف وإخراج محمد سامى.