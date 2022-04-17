أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس "ريختر" جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية، شمال شرقي العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الوزارة أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجّلت حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية... في تمام الساعة 10:00:20 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها 4 درجات على بعد 12 كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وأشارت إلى أن المواطنين في المنطقة شعروا بها، منوهة على اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.