أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، تعرض المدينة لقصف روسي صباح السبت.

وقال عبر قناته على منصة تليجرام، إنّ انفجارات متتالية حدثت في حي درانيتسكي بالمدينة، وأن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى المنطقة.

ودعا أهالي كييف إلى أخذ تحذيرات القصف الجوي على محمل الجد، ونصح النازحين عن المدينة بعدم العودة في الوقت الراهن والبقاء في مناطق أكثر أمنا.

ميدانيًّا أيضًا، لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في قصف استهدف مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، حسبما قال مكتب المدعى العام الإقليمي على موقع فيسبوك ليل الجمعة.

وتردد أن القصف أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 35 شخصًا.

وأفاد البيان بأنّ العديد من المباني السكنية في الضواحي الشرقية تضررت أو تعرضت للتدمير.

في غضون ذلك، تحدث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن تحد ضخم لتطهير المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية أو تم طردها منها، وفق تعبيره.

وقال زيلينسكي، في رسالة الفيديو التي يوجهها يوميا في وقت متأخر يوم الجمعة، إنّ السلطات الأوكرانية تواصل العمل لإعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك الأماكن، مشيرا إلى أن حجم العمل هائل حقًا.

وأضاف أنه يتم تطهير الألغام وإعادة الكهرباء والمياه والغاز.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الشرطة ومكاتب البريد والسلطات المحلية بدأت تستأنف عملها.