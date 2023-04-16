 تامر حبيب: كان سيتم الجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني في عمل فني.. وانفصالهما أفشل المشروع - بوابة الشروق
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تامر حبيب: كان سيتم الجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني في عمل فني.. وانفصالهما أفشل المشروع

أحمد علاء
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 8:04 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 8:04 م

قال السيناريست تامر حبيب، إن عملا دراميا كان من المقرر أن يجمع بين المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، إلا أن انفصالهما أفشل المشروع.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الأحد، أنه كان يتواصل مع الاثنين بعد انفصالهما نظرا لقربه منهما، مشيرا إلى أن الانفصال كان بطريقة متحضرة.

وأوضح أنه اتفق على 3 أعمال فنية مع عمرو دياب، لكن أيا منها لم يرَ النور، وأن عمرو دياب خاض بالفعل تجربة التمثيل في وقت سابق، ما يعني أنه لا يتخوف من هذه الخطوة، مشيرا إلى أن المطرب الملقب بالهضبة دائما ما تكون لديه حسابات.

وتابع: «عمرو دياب من أذكى الفنانين اللي بيتعاملوا مع موهبتهم.. الراجل ده لما بقعد معاه أنا بتعلم دروس في الحياة».

وأشار إلى أن دياب لديه من الخبرة ما يجعله دائما في الصدارة، معتبرا أن هناك ظاهرتين في تاريخ الفن المصري بأكلمه هما عادل إمام وعمرو دياب.

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