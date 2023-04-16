بابا الفاتيكان يوجه نداء من أجل السلام في السودان وأوكرانيا

وجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، نداء من أجل السلام في السودان حيث وقعت اشتباكات بين الجيش والقوات شبه العسكرية المتنافسة مما خلف 56 قتيلا على الأقل، وأيضا من أجل أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

وقال البابا: "أتابع بقلق الأحداث الجارية في السودان، إنني قريب من الشعب السوداني، وأدعو الناس للصلاة من أجل أن يلقوا أسلحتهم وأن يسود الحوار حتى نتمكن معا من استئناف طريق السلام والوفاق"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأضاف: "أفكر أيضا في إخوتنا وأخواتنا في روسيا وأوكرانيا الذين يحتفلون بعيد الفصح اليوم، أتمنى أن يكون الرب قريبا منهم ويساعدهم على بذل كل جهد من أجل السلام".