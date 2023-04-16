مصرع رجل وسيدة وإصابة شخصين آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بمرسى مطروح

لقي رجل وسيدة مصرعهما، وأصيب اثنين آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى مطروح الدولي الساحلي.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن مستشفى مرسى مطروح العام، استقبل خالد سعيد النمر، 41 سنة، مقيم بمدينة السلوم سنة، وهدى أحمد الصاوي، 31 سنة، مقيمة بمحافظة البحيرة، جثتين هامدتين، ومصابين آخرين جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 16 بطريق السلوم الساحلي.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهما بسيارتي إسعاف، لتلقي باقي العلاج بقسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مرسى مطروح العام، ووضع جثتي الضحيتين تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.