رأس البر تستعد لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض، أن الوحدة المحلية بالمدينة، قامت بتزويد الشواطئ بكل الخدمات، والتي تضمنت 33 برج إنقاذ، و4 نقاط للاسعاف، موزعين بطول الشاطئ و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، بالإضافة إلى تجهيز منطقة لمعدات المباني الإدارية، كما سيتم الدفع بفرق ومعدات الإنقاذ.

كما قامت الوحدة المحلية بإجراء أعمال رفع كفاءة البلدورات في عدد من الشوارع الرئيسية، إلى جانب زيادة المساحات الخضراء والورود بالحدائق، ووضع خطة بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية في الشوارع، ووضع لافتات إرشادية بها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة، لاستقبال الزائرين وتوفير كل الخدمات لهم، والتنسيق بين كل الجهات لتنفيذ تلك الخطة.