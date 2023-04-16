 رأس البر تستعد لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
الأحد 16 أبريل 2023 11:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

رأس البر تستعد لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 11:22 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 11:22 م

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض، أن الوحدة المحلية بالمدينة، قامت بتزويد الشواطئ بكل الخدمات، والتي تضمنت 33 برج إنقاذ، و4 نقاط للاسعاف، موزعين بطول الشاطئ و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، بالإضافة إلى تجهيز منطقة لمعدات المباني الإدارية، كما سيتم الدفع بفرق ومعدات الإنقاذ.

كما قامت الوحدة المحلية بإجراء أعمال رفع كفاءة البلدورات في عدد من الشوارع الرئيسية، إلى جانب زيادة المساحات الخضراء والورود بالحدائق، ووضع خطة بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية في الشوارع، ووضع لافتات إرشادية بها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة، لاستقبال الزائرين وتوفير كل الخدمات لهم، والتنسيق بين كل الجهات لتنفيذ تلك الخطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك