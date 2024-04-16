الشاعر السعودي صالح الشادي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عبده

كشف الشاعر السعودي صالح الشادي، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب محمد عبده، وتسببت في تأجيل حفله بدولة البحرين، والذي كان من المقرر إقامته يوم 19 أبريل الجاري، مشيرا إلى أنه تعرض لوعكة صحية نتيجة تغير الأجواء أثناء عودته من أداء مناسك العمرة.

وكتب صالح الشادي عبر حسابه على موقع «إكس»: «الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة».

وتابع صالح الشادي: «نسأل الله أن يتقبل وأن يتمم عليه الشفاء وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال».

وتعرض المطرب السعودي محمد عبده لوعكة صحية، تسببت في تأجيل حفله بدولة البحرين، والذي كان من المقرر إقامته يوم 19 أبريل الجاري، وذلك وقما أعلنت الشركة المنظمة للحفل في بيان لها.

وقالت الشركة المنظمة في بيانها: «نحيطكم علما بأنه قد تم إلغاء حفل الفنان محمد عبده، وخالد الشيخ، والذي كان من المفترض إقامته في يوم الجمعة 19 أبريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل».

وتابعت: «ونعتذر عن أي ازعاج او خيبة أمل قد يسببه لكم هذا الخبر ونقدر دعمكم المستمر.. ويمكن لحاملي التذاكر طلب استرجاع المبلغ كاملا أو استخدامه كرصيد لـ شراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024».

الصديق الغالي الاستاذ الفنان #محمد_عبده بخير وعافية..

وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن ..ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو .. بعد عودته من العمرة .

نسأل الله ان يتقبل .. وأن يتمم عليه الشفاء .. وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال🤲🏻 pic.twitter.com/ExoMWXr8Rv — صالح الشادي (@salehalshadi) April 15, 2024