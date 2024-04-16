القبض على عاطل لاتهامه بسرقة موقع تحت الإنشاء بمدينة نصر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة معدات من داخل موقع تحت الإنشاء بمنطقة مدينة نصر.

البداية عندما ضُبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزته 6 قطع كابل كهرباء، و لفافة نحاس، و2 لفافة شريط ألومنيوم، ولفافة عازل كاوتش، ومنشار معدني.

وأقر المتهم بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة باستخدام المنشار المعدنى المضبوط بحوزته من موقع تحت الإنشاء وأنه كان فى سبيله للتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله "سيئ النية" مالك مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أمكن ضبطه؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.