وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة، وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، استعرض الجانبان جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وأهمية تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع بلا عوائق وعلى نحو أمن ومستدام.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس؛ لتجنب أية تداعيات خطيرة تضاعف من التوتر في المنطقة.

وشدد على أن الدبلوماسية والحوار واحترام سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة أدوات جوهرية لحل الخلافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتحقيق التنمية للشعوب.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ193 على قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفًا و843 شهيدًا، و76 ألفًا و575 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و110 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وذكرت أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم»