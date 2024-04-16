إسكان النواب: قبول التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ المسح الجوي 15 أكتوبر 2023‏

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد فتح باب ‏التصالح حتى آخر موعد تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023.‏



وشدد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء ‏الإثنين، أنه لن يتم تعديل القانون مرة أخرى لإضافة مخالفات جديدة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه لن يتم إجراء أية ‏تعديلات أخرى على القانون مجددًا خلال الفترات المقبلة.‏



وأشار إلى أن القانون كان قد مر بمراحل مختلفة خلال مناقشته في البرلمان، لافتا أنه تم تحديد موعد غلق باب التصالح ‏في البداية بنهاية سبتمبر 2022، ثم تم تعديله بناءً على طلب لجنة الإسكان إلى منتصف أكتوبر 2023‏‎

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وبين أن هذا التمديد كان ضروريًا لمعالجة تراكمات المخالفات والاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء، مؤكدًا أن ‏هدم هذه المنشآت سيكون هو الحل المقابل في حال عدم تمديد الفترة واستيعاب أكبر عدد من المخالفات، لا سيما أن ذلك ‏كان سيشكل ضررًا كبيرًا على أصحابها‎

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من جانبه أشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إن 15 أكتوبر 2023؛ هو آخر ‏موعد تصوير جوي لقبول طلبات التصالح على المخالفات الواقعة بالقرب من الأحوزة العمرانية، في حين أن ‏المخالفات الواقعة داخل الأحوزة العمرانية يمكن التقدم بطلبات تصالح لها منذ تاريخ إصدار القانون قبل 18 ديسمبر ‏‏2023‏‎.‎‏ ‏