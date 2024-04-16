ارتفاع نشاط تكرير النفط في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 5 شهور

ارتفع حجم عمليات تكرير النفط الخام في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 5 أشهر بسبب زيادة الطلب على الوقود أثناء موسم عطلة رأس السنة القمرية في الصين، ورغبة الشركات في تكوين مخزون من المكررات النفطية قبل بدء عمليات الصيانة الموسمية للمصافي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات صدرت اليوم الثلاثاء القول إن إجمالي عمليات التكرير في الصين بلغت خلال الشهر الماضي 78ر63 مليون طن، بما يعادل 08ر15 مليون برميل يوميا بزيادة نسبتها 3ر1% عن الشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.

يذكر أن نشاط التكرير في الصين يتراجع عادة خلال الفترة من أبريل إلي يونيو من كل عام بسبب عمليات الصيانة الدورية للمصافي، في الوقت نفسه فإن تراجع الطلب على الوقود في القطاع العقاري في هذه الفترة يمكن أن يمثل تحديا بالنسبة لشركات التكرير.

ورغم أن الصين هي أكبر دولة في العالم من حيث طاقة مصافي التكرير هناك توقعات بتراجع الطلب على منتجاتها في ظل اتجاه الدولة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وهو ما يمكن أن يقلل استهلاك الوقود.

وخلال الشهر الماضي زاد الطلب على الوقود في الصين بنسبة 1% إلى 75ر14 مليون برميل يوميا، وهو أقل معدل نمو منذ ديسمبر 2022.