الرئيس الإيطالي ماتاريلا يخضع لعملية جراحية في القلب

من المقرر أن يخضع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر طبية.

وسيجرى التدخل الطبي في مستشفى سانتو سبيريتو في روما، وقد تم التخطيط له منذ فترة، فيما وصفت الحالة الصحية للرئيس / 83 عاما/ بأنها جيدة، حسبما ذكرت وكالة أنسا. وأكد مكتب الرئاسة الإجراء، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

ولم يُكشف عن موعد محدد للعملية الجراحية.

ويعد ماتاريلا، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2015، من بين أقدم رؤساء الدول في أوروبا من حيث مدة الخدمة.

وكان ماتاريلا نائبا في مجلس النواب الإيطالي لمدة 25 عاما، وتقلّد عدة مناصب وزارية، من بينها وزير التعليم من 1989 إلى 1990، ووزير الدفاع من 1999 إلى 2001.