زاد المتسوقون في الولايات المتحدة من إنفاقهم الشهر الماضي، مدفوعين بحملة شراء للسلع ذات الأسعار المرتفعة بدءا من الأجهزة الإلكترونية إلى السيارات، وذلك قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية، بأن مبيعات التجزئة سجلت ارتفاعا بنسبة 1.4% في شهر مارس، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.2% في فبراير.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% في شهر يناير، متأثرة جزئيا بالطقس البارد الذي أبقى المزيد من الأمريكيين في منازلهم، مما أثر سلبا على مبيعات وكلاء السيارات ومعظم المتاجر الأخرى.