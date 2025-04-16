الرئيس الصيني يتعهد بالسماح لماليزيا وفيتنام بالوصول بصورة أفضل للسوق الصينية

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، بالسماح لماليزيا وفيتنام بالوصول بصورة أفضل للأسواق الصينية، وذلك خلال جولته في جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع.

وقال شي جين بينج، خلال لقائه بملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر، اليوم الأربعاء: "ترحب الصين بدخول المنتجات الزراعية عالية الجودة من ماليزيا إلى الأسواق الصينية، وتشجع الشركات الصينية على الاستثمار وبدء الأعمال في ماليزيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا".

وأشار إلى تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وتأتي جولة الرئيس الصيني، بعدما أصابت إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الاقتصاد العالمي بالاضطراب خلال الاسبوع الماضي، كما يستخدم شي جين بينج جولته للترويج لفكرة أن بكين تعد مصدرا للاستقرار في المنطقة.

وبدأ الرئيس الصيني، جولته بزيارة فيتنام، ووصل أمس الثلاثاء ماليزيا في زيارة لمدة 3 أيام، كما التقى برئيس الوزراء أنور إبراهيم اليوم الأربعاء.

وتعد ماليزيا، موطنا لعدة مشاريع خاصة بمبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك مشروع سكك حديدية صينية بقيمة 2ر11 مليار دولار، وهو ما ناقشه الرئيس الصيني مع ملك ماليزيا.

وفي هانوي، التقى شي جين بينج، الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام تو لام، بالإضافة إلى عدة مسئولين بارزين من بينهم الرئيس ورئيس الوزراء.

ووقعت الصين وفيتنام، سلسلة من مذكرات التفاهم في مجالات سلاسل الامداد ومشروع سكك حديد مشترك.

وأكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم، أن الصين وفيتنام وقعتا مذكرة تفاهم لبناء سلسلة صناعية وسلسلة إمداد سلسة ومستقرة ومرنة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات بالدولتين، بدون توضيح مزيد من التفاصيل.