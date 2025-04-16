الصين: لا نخشى خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة

أكدت الصين، الأربعاء، أنها لا تخشى خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة، مجددة في نفس الوقت دعوتها للحوار.

جاء ذلك بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعين على الصين أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان: «إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا حل المشكلة من خلال الحوار والتفاوض، فعليها التوقف عن ممارسة الضغوط الشديدة ووقف التهديد والابتزاز والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة».

وفرض ترامب في بادئ الأمر رسوما جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتّهامه بكين بالضلوع في توريد مادة الفنتانيل المخدّرة، ثم زاد نسبة هذه الرسوم بشكل حاد قائلا إنها رد على ممارسات تجارية للصين تعتبرها واشنطن مجحفة.

ومنذ مطلع هذا العام، فرض ترامب تعرفات جمركية بنسبة 145 في المئة على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.

وشمل ذلك 20 في المئة على صلة بعدم مكافحة بكين توريد الفنتانيل وغيرها من المواد المخدّرة، بالإضافة إلى 125 في المئة على صلة بالممارسات التجارية.

مع ذلك، قرّرت إدارة ترامب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتطوّرة على غرار الهواتف الذكية والحواسيب من التعرفات الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء: «الكرة في ملعب الصين.. على الصين أن تبرم معنا اتفاقا»، بحسب بيان تلته المتحدثة باسم الرئاسة كارولين ليفيت.

وردت بكين الأربعاء، قائلة إن الولايات المتحدة هي التي بدأت حرب الرسوم الجمركية هذه.

وصرح لين: «موقف الصين واضح جدا.. لا رابح في حرب الرسوم الجمركية أو الحرب التجارية.. الصين لا تريد خوض حرب، لكنها لا تخشى خوض حرب».