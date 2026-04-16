منظمة الصحة العالمية: إسرائيل استهدفت قطاع الصحة في لبنان 133 مرة خلال الحرب

• المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن الهجمات على القطاع الصحي أسفرت عن مقتل 88 شخصا وإصابة 206 آخرين منذ 2 مارس

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت الخدمات الصحية في لبنان 133 مرة منذ بدء الحرب في 2 مارس الماضي.

وقال جيبريسوس في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، إن هذه الهجمات على القطاع الصحي أسفرت عن مقتل 88 شخصا وإصابة 206 آخرين.

وأشار إلى أن مستشفى "تبنين" الحكومي، وهو من الأكثر ازدحاما بالإصابات في جنوب لبنان، تعرض لأضرار نتيجة هجومين وقعا قربه، الأحد والثلاثاء، ما أدى إلى إصابة 11 عاملا في القطاع الصحي وتضرر قسم الطوارئ.

ولفت جيبريسوس إلى "تضرر 15 مستشفى و7 مراكز صحية. كما أُغلقت 5 مستشفيات و56 مركزا صحيا" جراء الهجمات الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة حماية المرافق الصحية والعاملين فيها وسيارات الإسعاف والمرضى.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف ألفين و167 شهيدا و7 آلاف و61 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.