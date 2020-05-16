فتح: تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي

أعلن مسؤول في حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقررا اليوم السبت لبحث الرد على مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لفتح منير الجاغوب على حسابه على موقع فيسبوك إنه تقرر "تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية المنوي اليوم السبت إلى إشعار أخر" دون تفاصيل أخرى.

وكان الاجتماع معلن عنه منذ أيام لاتخاذ قرارات بشأن مخطط الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها في إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، علما أنه تم تأجيل إعلان الحكومة الإسرائيلية ليوم الأحد.

في هذه الأثناء، أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في بيان على تويتر، بموقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين حول مخطط الضم الإسرائيلي، واعتبره "تعبيرا حقيقيا عن التزام الأردن الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية وتجسيدا للموقف العربي الأصيل".

كما ثمن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم تصريحات العاهل الأردني الرافضة لمخطط الضم، داعيا الدول العربية إلى اتخاذ موقف عملي لمواجهة المخطط الإسرائيلي.

وأكد قاسم في بيان أن "وجود موقف عربي موحد واتخاذ خطوات عربية جدية على الأرض ستشكل دعما للشعب الفلسطيني لمواجهة الضم".