العامري: ترشيح فضل لغالي لرئاسة الأهلي «تصريح غير موفق»

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عاتب العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بسبب ترشيحه لحسام غالي، لاعب الأهلي السابق، لرئاسة النادي.

وكان محمد فضل قد رشح حسام غالي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، نظرا لشخصيته واصفا إياه أنه إمتداد لأجيال سابقة وكوادر في النادي.

وقال العامري فاروق في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورت": "تصريح غير موفق الحقيقة، كيف يخرج منه هذا التصريح وهناك مجلس إدارة وأعضاء".

وأضاف: "لا بد وانت تتحدث عن الأهلي تراعي أنك تخاطب فئة كبيرة من الجماهير، ويجب أن تتذكر أنك كنت لاعبا في هذا النادي".

وأكمل: "لا أحد يطالبك بأن تنحاز لنادي على حساب الأخر، لكن يجب مراعاة أنك كنت لاعبا في صفوفه وارتديت قميصه يوما ما".

وأتم: "سأكون سعيد بالتأكيد إذا خاض حسام غالي الانتخابات معي، ولا توجد أي خلافات على الإطلاق سواء شخصية أو خلافات بين الأهلي ومحمد فضل أو حسام غالي إطلاقا".