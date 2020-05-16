 «خارجية فلسطين»: 81 حالة وفاة و1507 إصابات بكورونا بين الجالية الفلسطينية حول العالم - بوابة الشروق
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«خارجية فلسطين»: 81 حالة وفاة و1507 إصابات بكورونا بين الجالية الفلسطينية حول العالم

أ ش أ
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 5:34 م | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 5:34 م

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم بلغ حتى الآن 81 حالة، فيما تم تسجيل 1507 إصابات، و701 حالة تعافٍ من الفيروس.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن فريق العمل المختص، الذي يتابع أعمال اللجنة الفنية بشأن تطورات الفيروس، يواصل متابعته لجميع الإجراءات والتفاصيل التي تتعلق بوصول الطلبة المبتعثين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعددهم 68 طالبا، على برامج التعاون الطلابي عن طريق "الامديست"، والمتوقع وصولهم إلى فلسطين في 20 مايو الجاري.

وأكدت "الخارجية الفلسطينية" أن الفريق يقوم بجميع التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية، ويجيب على أسئلتها واستفساراتها، بما يضمن وصولا آمنا وصحياً لهم.

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