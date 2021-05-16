محافظ بورسعيد: انتظام توريد القمح للصوامع اليوم

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة منتظمة، مشيرا إلى وصول إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم الأحد، 5320 طن قمح محلي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا اثناء أعمال الفرز والاستلام، مشيرا إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة.

ولفت إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة هذا العام بلغت 15600 فدان، بزيادة 2000 فدان عن العام الماضي، منها 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب، موضحا أن لجان استلام القمح متواجدة في كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بتواجد مفتشي التموين والزراعة.