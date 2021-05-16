سيناتور أمريكية تدعو لوقف إطلاق النار بعد غارات إسرائيل التي قتلت الأبرياء في غزة

قالت السيناتورة الأمريكية البارزة إليزابيث وارن، اليوم الأحد، إن الغارات الإسرائيلية التي دمرت مقار وسائل إعلام عالمية وقتلت مدنيين أبرياء في غزة تنبئ بضرورة التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكتبت وارن - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت وسائل إعلام عالمية وقتلت مدنيين أبرياء في غزة تخبرنا بما نعلمه بالفعل وهو ضرورة أن تعمل إسرائيل وحماس مع مفاوضين وأن تصلا لوقف لإطلاق النار فورا"، مضيفة أنه "يجب على الولايات المتحدة دعم تلك الجهود بشكل نشط".

يأتي ذلك مع استمرار المواجهات العسكرية العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي، وخلفت نحو 150 شهيدا فلسطينيا في قطاع غزة، بينهم عشرات الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 1100 مصاب، فضلا عن خسائر مادية ودمار هائل بالقطاع، فيما قُتل 11 إسرائيليا جراء عمليات القصف التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ردا على العدوان الإسرائيلي.

وبدأت المواجهات العسكرية بعد توترات كبيرة في القدس المحتلة على خلفية قرار السلطات الإسرائيلية إجلاء مواطنين فلسطينيين من حي الشيخ جراح واقتحام المسجد الأقصى، وهو ما أدى لاحتجاجات واسعة شهدت استخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وأججت الممارسات الإسرائيلية احتجاجات واسعة في العديد من المدن التي يقطنها عدد كبير من الفلسطينيين، من بينها اللد وحيفا وعكا، وقمعت السلطات الإسرائيلية والمتطرفين اليهود تلك الاحتجاجات في مناسبات عدة.

واستُشهد 10 فلسطينيين على الأقل، يوم الجمعة الماضي، برصاص قوات الاحتلال خلال التظاهرات التي جابت عدة مناطق بالضفة الغربية احتجاجا على الأوضاع في غزة والقدس المحتلة.

وأثارت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ردود فعل غاضبة، أمس، بعد قصف الجيش الإسرائيلي لبرج مدني كان يضم عددا من مكاتب وسائل الإعلام، من بينها وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء، في خطوة اعتبرتها لجنة حماية الصحفيين بنيويورك تهدف إلى قطع التغطية عن الممارسات الإسرائيلية في القطاع.