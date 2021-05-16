أليسون يحيي آمال ليفربول في التأهل لدوري الأبطال

أبقى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على آمال ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما سجل هدف الفوز على وست بروميتش في اللقاء الذي أٌقيم مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي، وتجمد رصيد ويست بروميتش عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير علما بأنه هبط لدوري الدرجة الأولى في وقت سابق من الموسم الحالي.

وافتتح روبسون كانو التسجيل لوست بروميتش في الدقيقة 15، ولكن تمكن محمد صلاح من تسجيل التعادل لليفربول في الدقيقة 33.

وفي الثوان الأخيرة تقدم أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول إلى منطقة جزاء وحول الكرة برأسية مقتنة في شباك وست بروميتش محرزا هدف الفوز في الوقت القاتل قبل انتهاء المباراة مباشرة.