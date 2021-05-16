وزير الصحة البريطاني: نراقب سلالة كورونا التي منشأها الهند

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن الحكومة تراقب عن كثب سلالة فيروس كورونا شديدة العدوى التي منشأها الهند، بينما تمضي قدما في خطط للسماح للأشخاص بالتجمعات في الأماكن المغلقة والسفر إلى الخارج اعتبارا من غد الاثنين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن هانكوك صرح في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز بأنه ليس من المعروف حتى الآن مدى قابلية انتقال هذه السلالة. وقال مستشارون طبيون للحكومة إنه يمكن أن يكون انتشارها أسهل بنسبة 40% إلى 50% .

ذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة من خطر حقيقي يتمثل في احتمال تأجيل المرحلة الأخيرة من إنهاء القيود المرتبطة بالوباء في 21 حزيران/يونيو. وتعمل المملكة المتحدة على تسريع التطعيم، المتوفر حاليا لكل من يزيد عمره عن 38 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن هانكوك قال إن هناك دليلا جديدا يعطى" درجة مرتفعة من الثقة " بأن اللقاحات ضد فيروس كورونا تقاوم السلالة الهندية، ولكنه في نفس الوقت لم يستبعد العودة لإجراءات الاغلاق لمنع إعادة تفشي الفيروس.

وأضاف: "هذا يعني أنه يمكننا الاستمرار في استراتيجيتنا المتمثلة في استخدام اللقاح لمواجهة الفيروس وتخفيف القيود بحذر، ولكن علينا أن نتوخى الحذر البالغ إزاء تفشي الفيروس".

وقال هانكوك إنه من " الملائم" المضى في تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في انجلترا غدا الاثنين على الرغم من تحدذيرات العلماء.

ولكن حذر من أن السلالة الهندية يمكن أن " تنتشر مثل النار في الهشيم بين الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا" حيث حث المواطنين على التقدم للحصول على اللقاح.

وقال هانكوك إن هناك الآن أكثر من 1300 حالة مصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، مضيفا أن السلالة أصبحت "المسيطرة" في بولتون وبلاكبرن في شمال غرب انجلترا.

ولكن لم يستبعد هانونك احتمالية إعادة فرض القيود التي سيتم إلغاؤها غدا في حال أصبحت السلالة الهندية أكثر انتشارا .