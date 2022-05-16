أعرب النجم الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن عن أمله في "المشاركة في دوري أبطال أوروبا مجددا" وسط أنباء عن إمكانية عودته إلى توتنهام أو انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وتعرض إريكسن /30 عاما/ لسكتة قلبية خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب الدنمارك أمام فنلندا في يورو 2020 قبل أن يتم إنعاش قلبه داخل الملعب.

ولم يتمكن إريكسن من الاستمرار مع فريقه إنتر ميلان حيث أن اللوائح الطبية في إيطاليا تحظر على اللاعبين المشاركة بجهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان.

وانضم إريكسن إلى برنتفورد بعقد يمتد لستة أشهر في يناير الماضي، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة أربعة أهداف خلال عشر مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبدى توماس فرانك مدرب برنتفورد رغبته في بقاء مواطنه إريكسن ، وسط أنباء عن اقترابه من عودته لفريقه القديم توتنهام أو الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

وأعرب إريكسن عن رغبته في العودة للعب في البطولات الأوروبية مجددا ، وهو ما قد يتحقق من خلال توتنهام الذي بات قريبا من المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال إريكسن لمنصة "فيابلاي" اليوم الاثنين "لا أعتقد أن هناك بعض اللاعبين الذين يفاضلون بسهولة بين الأندية ، لأن هناك العديد من المعايير التي تدخل حيز التنفيذ".

وأضاف "لدي عروض وخيارات مختلفة، وهو الأمر الذي أعمل على دراسته، ثم سنتخذ القرار".

وختم إريكسن بالقول "أود اللعب في دوري أبطال أوروبا مجددا، أدرك حجم المتعة بها، لكن الأمر ليس أساسيا بالنسبة لي".