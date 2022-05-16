قال محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي، اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة والعالم الأوسع يواجهان خطر "كارثي" يتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية التي أشعلتها الحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف بيلي، في تصريحات أوردتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية "أعتذر لكوني مأساويا الآن، لكن هذه قضية يصاحبها قلق كبير"، في إشارة إلى أن أسعار القمح وحدها ارتفعت بنسبة تقل قليلاً عن 25 في المائة في الأسابيع الستة الماضية.

وقال محافظ البنك المركزي إن مخاوفه تستند إلى مناقشات مع المسؤولين الأوكرانيين حول قدرة منتجي الحبوب وزيت الطعام الرئيسيين على تصدير السلع، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى الدعم "للعمل على كيفية إخراجها من البلاد".

وأضاف "هذا ليس مصدر قلق كبير لهذا البلد فقط، بل هناك قلق كبير بالنسبة للعالم النامي أيضا".

ونوه بيلي إلى أن التحذير يأتي في الوقت الذي تعيش فيه المملكة المتحدة بالفعل "وضعًا سيئًا" مع التضخم.

واختتم بيلي قائلا " لا أشعر بالسعادة على الإطلاق حيال ما يحدث، فهذا وضع سيئ"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى 10 في المائة في بريطانيا في وقت لاحق من هذا العام.