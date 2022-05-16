وفد من جامعة ساوثهامبتون البريطانية يزور كلية الطب بفرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

استقبل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، وفداً من جامعة ساوثهامبتون البريطانية؛ لزيارة كلية الطب بالأكاديمية، وبحث أوجه التعاون مستقبلا.

تأتي هذه الزيارة لتؤكد ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون، وتطلع الأكاديمية لتبادل التعاون بينها وبين الجامعات الدولية المهمة على مستوى العالم.

وتفقد الوفد مبني كلية الطب، واطلع على عرض مرئي عن فرع العلمين والأنشطة الطلابية، وأنشطتها في خدمة المجتمع، كما تعرف وفد جامعة ساوثهامبتون -خلال جولته التفقدية- على مختلف الأنشطة والمعامل الحديثة والكليات المستحدثة في الأكاديمية.

من جهتهم، عبَّر أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة كلية الطب بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة، وأثنوا على ما اطلعوا عليه من أنشطة علمية وبرامج، وقدموا شكرهم للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والمسؤولين فيها على ما استُقبلوا به من حفاوة وتكريم.