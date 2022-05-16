العوضي: دعوة الرئيس السيسي لـ«الحوار الوطني» رفعت سقف الأمل لدى المصريين

قال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن سقف التوقعات معدل الأمل ارتفعوا بين المواطنين بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني لكل ألوان الطيف السياسي المصري.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الأمل ارتفع كثيرًا منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لكونها أُطلقت من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي.

وأشار إلى أنه من المعتاد أن كل ما يُطلقه الرئيس السيسي من وعود فإن الأمر يتم تنفيذه بالفعل بأداء عالي الجودة وبفترة زمنية وجيزة.

ولفت العوضي، إلى أنّه بعد إطلاق الاستراتيجية، تم إلغاء حالة الطوارئ والدعوة للحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.