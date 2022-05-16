 بوتين يتعهد بالرد حال توسع الناتو على أراضي السويد وفنلندا - بوابة الشروق
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بوتين يتعهد بالرد حال توسع الناتو على أراضي السويد وفنلندا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 2:50 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 2:50 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ليس لديها مشكلات مع السويد وفنلندا، موضحًا أن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» على أراضيهما سيتطلب ردا من روسيا.

وأضاف خلال كلمته في قمة زعماء دول منظمة الأمن والتعاون الجماعي، في العاصمة الروسية موسكو، أن المرحلة الحالية تشهد اختبار آليات لزعزعة الاستقرار في الاتحاد السوفييتي السابق.

وذكر بوتين، أنه سيتم التوقيع من الدول الأعضاء بالمنظمة على إعلان مشترك للتعاون في المجالات العسكرية والدفاعية وتوسيع التنسيق دوليًا.

وتابع: «بالقرب من حدودنا في أوكرانيا نشهد توسع النازيين الجدد وخطاب الكراهية، وتوسع حلف الناتو مشكلة مصطنعة لمصلحة واشنطن».

وأوضح أنه سيتم إجراء سلسلة كاملة من التدريبات العسكرية المشتركة لمواجهة أية تهديدات للمنظمة.

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