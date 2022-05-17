البحرين تخطط لاستيراد الغاز الطبيعي لتلبية زيادة الطلب على الطاقة

تتحول مملكة البحرين ، وهي أصغر منتج للنفط في الخليج ، إلى واردات الغاز الطبيعي لتلبية ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل تراجع انتاجها من الغاز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن المدير التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز (نوجا هولدينج) مارك توماس صرح بأن البحرين تخطط لاستيراد خمس أوست شحنات على الأقل من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 .

وأضاف توماس أن البلاد ربما تتسلم شحنة من الغاز الطبيعي المسال في 2023 لاختبار بنيتها التحتية وأنها تعتزم شراء ثلاث إلى خمس شحنات في 2024 لتلبية ارتفاع الطلب أثناء شهور الصيف.

وأوضح توماس في مقابلة اليوم الاثنين خلال مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز أن البحرين ، في "نقطة تحول" بين العرض والطلب ، ونظرا لتراجع الانتاج ، سوف تكافح لمواكبة الاستهلاك ما لم تستطع تطوير موارد جديدة.

وأضاف أن البحرين تعمل الآن مع شركتين دوليتين للنفط من أجل استكشاف حقول غاز بحرية غير تقليدية ، دون أن يذكر هوية الشركتين.