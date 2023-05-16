محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي بنها وكفر شكر

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة كفر شكر؛ لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى.



وتفقد أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، وأعمال تطوير ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها؛ لدفع الأعمال وتذليل العقبات، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.



واستهل المحافظ، جولة بتفقد أعمال إنشاءات مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 50%، وجار العمل بها على قدم وساق لإدخالها الخدمة؛ لتخدم مواطني المركز باعتماد مالي 7 ملايين جنيه، وجرى إنشاء الطابق الثالث، موجها بالعمل بالتوازي في أعمال التأسيس والمحارة بالطوابق التي تم إنشاؤها؛ لتسليم المبنى قبل الموعد المتفق عليه لحاجة المواطنين الملحة إلى الخدمات الزراعية بالمدينة.



وأكد المحافظ، إنشاء موقف حضاري متميز متكامل الخدمات بمدينة كفر شكر مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقون، وإنشاء مسجد متميز بمدخل الموقف، وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة 700 متر؛ للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.



وتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى البالغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف متر يوم، مشيرا إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.



وشدد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة؛ للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في نهاية العام الحالي، حيث تم الانتهاء من 90 % من إجمالي أعمال المحطة المدنية، وجار توريد الكهروميكانيك.



اطمأن المحافظ، من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث تم الانتهاء من الناحية الغربية، وجار التنسيق لإنشاء معدية لخط المياه للناحية الشرقية، موجها بالعمل بالتوازي مع إنشاءات المحطة؛ للاستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.



وأشار إلى متابعته الميدانية لجميع المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة؛ بهدف دفع الأعمال وتذليل المعوقات لإنهاء المشروعات، وفقاً للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.



وتفقد أعمال رصف الطبقة السطحية لكوبري المصنع الحربي بشارع فريد ندا، ضمن أعمال المرحلة الثانية؛ لتطوير شارع فريد ندا، موجها بالالتزام بالمواصفات القياسية لأعمال الرصف، ودفع الأعمال للعمل على تيسير الحركة المرورية.



واطلع المحافظ، على الرسومات الهندسية للحديقة الأولى بمدخل بنها من على الطريق الزراعي، موجها بالبدء في أعمال التنفيذ وإنشاء شعار للمحافظة ونافورة جمالية بمدخل الحديقة على الطريق الزراعي.



وتفقد أعمال المرحلة الثالثة (ج) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يشرُف على تنفيذه جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٥٥٠ مترا بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، وتوفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات.