أبو الغيط يبحث مع جوتيريش العدوان الإسرائيلي على غزة وسبل تقوية دور ‎الأونروا

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة سكرتير عام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأعرب أبو الغيط، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن سعادته بهذا اللقاء، قائلا: "قبل أن تبدأ أعمال القمة العربية الـ٣٣ استقبلت سكرتير عام الامم المتحدة الصديق، وبصحبته المبعوث الشخصي للسودان والمفوض العام للأونروا".
وأضاف: "تحدثنا حول العدوان الاسرائيلي علي غزة وآثاره المدمرة علي الشعب وتقوية دور الأونروا خصوصاً بعد إدراك الجميع لمدي أهمية هذا الدور وجدية الوكالة في الاضطلاع به وأهمية تعزيز مواردها، ومستقبل تجسيد حل الدولتين".
وتابع: "توافقنا كذلك حول خطورة الوضع في السودان وضرورة العمل سوياً من أجل وقف الحرب الدائرة والحفاظ على تماسك الدولة ووحدة أراضيها ومساعدة الشعب السوداني علي تجاوز تلك المحنة الصعبة".