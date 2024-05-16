أبو الغيط يبحث مع جوتيريش العدوان الإسرائيلي على غزة وسبل تقوية دور ‎الأونروا

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة سكرتير عام ‎للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأعرب أبو الغيط، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن سعادته بهذا اللقاء، قائلا: "قبل أن تبدأ أعمال ‎القمة العربية الـ٣٣ استقبلت سكرتير عام ‎الامم المتحدة الصديق، وبصحبته المبعوث الشخصي للسودان والمفوض العام للأونروا".

وأضاف: "تحدثنا حول العدوان الاسرائيلي علي ‎غزة وآثاره المدمرة علي الشعب وتقوية دور ‎الأونروا خصوصاً بعد إدراك الجميع لمدي أهمية هذا الدور وجدية الوكالة في الاضطلاع به وأهمية تعزيز مواردها، ومستقبل تجسيد حل الدولتين".

وتابع: "توافقنا كذلك حول خطورة الوضع في ‎السودان وضرورة العمل سوياً من أجل وقف الحرب الدائرة والحفاظ على تماسك الدولة ووحدة أراضيها ومساعدة الشعب السوداني علي تجاوز تلك المحنة الصعبة".