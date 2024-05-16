جوتيريش: ما يحدث في غزة أكبر صراع ألحق ضررا بالمدنيين منذ عقود

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن ما يحدث في غزة أكبر صراع ألحق ضررا بالمدنيين منذ عقود، مشددا على أنه لا مبرر للعقاب الجماعي الذي يحدث للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ33، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

ودعا جوتيريش مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما استنكر اتساع الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، وشدد على أن اعتداءات المستوطنين على قوافل المساعدات خطيرة.

وأعرب جوتريش عن رفضه الهجوم على رفح، واصفا إياه بـ"غير المقبول"، كم أشار إلى أن حجم المساعدات قليل للغاية.

وحول السودان، قال "لا بد من وقف فوري للنار في السودان ومباشرة عملية سياسية"، مشيرا إلى أن الحرب في السودان تعرض الملايين للمجاعة.



