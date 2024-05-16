السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة واستنكار المملكة لمحاولة اغتيال روبيرت فيكو، رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، رفض المملكة لكل أشكال العنف، وتضامنها التام مع جمهورية سلوفاكيا أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتمنياتها لدولة رئيس الوزراء بالشفاء العاجل.

وتعرض فيكو لإطلاق النار أثناء استقباله الحشود أمام مركز ثقافي في بلدة هاندلوفا، التي تبعد 180 كيلومترا (112 ميلًا) شمال شرق العاصمة براتيسلافا، حيث انعقد اجتماع للحكومة.

وسُمِع صوت عدة طلقات قبل أن يضعه حرسه الأمني في سيارة قريبة. ونُقل الزعيم السلوفاكي إلى المستشفى واعتقلت الشرطة المهاجم المزعوم.

من جانبه، قال توماس تارابا، نائب رئيس الوزراء السلوفاكي، إن حياة فيكو، لم تعد مهددة بالخطر، بعد إطلاق النار عليه.

واتهم تارابا، الأحزاب السياسية المعارضة بترويج ادعاءات كاذبة؛ تصور رئيس الوزراء بأنه أقرب إلى الوحش.