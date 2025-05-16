ماكرون يكشف رفض بوتين المقترح الأمريكي الأوربي لوقف الحرب في أوكرانيا: روسيا لا تريد السلام

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض الرد على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا، وهو الاقتراح الذي حظي بدعم أوكرانيا وأوربا.

وكتب في تدوينة عبر حسابه على منصة «X» مساء الجمعة، مصحوبة بصور تجمعه بعدد من القادة الأوروبيين من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة « تيرانا»: «لقد أجرينا للتو مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب، بينما كنت في ألبانيا، ومرة أخرى، يرفض الرئيس بوتين الرد على اقتراح وقف إطلاق النار غير المشروط الذي تقدم به الأميركيون، ودعمته أوكرانيا والأوروبيون».

وشدد أن روسيا برفضها لوقف إطلاق النار والحوار مع أوكرانيا؛ أظهرت أنها «لا تريد السلام وأنها تحاول فقط كسب الوقت من خلال مواصلة الحرب».

وأكد أن اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي في قمة تيرانا؛ «سيواصل التنسيق مع شركائنا الأوروبيين والولايات المتحدة وتحالف الراغبين في تحديد استجابة موحدة».

ويشارك نحو 47 من القادة الأوروبيين اليوم الجمعة في قمة ليوم واحد تحتضنها مدينة تيرانيا، عاصمة ألبانيا، تبحث ملفات الأمن والدفاع في أوروبا، مع تركيز خاص على تداعيات الحربين الدائرتين في أوكرانيا وقطاع غزة، اللتين تتصدران جدول أعمال الاجتماع.