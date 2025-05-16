أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قرار يطالب ترامب بإنهاء حصار غزة فورا

قدم السيناتور الأمريكي الديمقراطي بيتر ويلش، و28 عضوا بمجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء حصار قطاع غزة فورا.

جاء ذلك في بيان نشره السيناتور ويلش؛ لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية "غير المسبوقة" التي تتكشف في قطاع غزة.

وقال ويلش، في كلمة ألقاها بقاعة مجلس الشيوخ، إن "الأطفال في غزة يموتون جوعا، ولا يمكن أن نقبل أو ندعم سياسة تجويع متعمدة تنتهجها حكومة إسرائيل"، حسب البيان ذاته.

ودعا مشروع القرار إدارة ترمب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لها لإنهاء الحصار المفروض على الغذاء والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

وتابع: "أقدم مع زملائي قرارا يسلط الضوء على أن الأطفال بغزة يموتون جوعا، ونحن هنا نناقش براحة ما نعتبره قضايا مهمة، ويجب أن نبذل جميعا قصارى جهدنا لإنهاء الحصار والحرب الإسرائيلية على القطاع فورًا".

وشدد على أنه "لا يمكن أن نقبل أو ندعم سياسة تجويع متعمدة تنتهجها حكومة إسرائيل".

وبموجب مشروع القرار، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، بما في ذلك المجاعة التي قد تودي بحياة عشرات آلاف الأطفال.