ينظم "الأعلى للثقافة" ندوة ثقافية، للحاصلين على منحة "جمال عبد الناصر للقيادة للشباب من دول الاتحاد الأفريقى"، والتى تمنحها وزارة الشباب والرياضة المصرية، وذلك يوم الثلاثاء 18 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا.

ويتضمن اللقاء محاضرة حول، دور المجلس الأعلى للثقافة، في تنمية الروافد الثقافية بالقارة الأفريقية.

ويأتي اللقاء في إطار الفعاليات الثقافية، التي تنظمها وتستضيفها وزارة الثقافة المصرية، وذلك احتفالاً برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

كما يستضيف الشباب الحاصلون على منحة جمال عبد الناصر، للقيادة من الدول التالية: "الجزائر، بروندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، أثيوبيا، جامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، ليبيا، مالاوي، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، أوغندا و زيمبابوى".

ويقوم بالمحاضرة كلاً من: "الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة أمانى الطويل عضو لجنة الثقافات الأفريقية، ويدير اللقاء حسن غزال منسق عام مكتب الشباب الأفريقى بوزارة الشباب والرياضة، ويقوم بالترجمة الفورية للقاء من وإلى اللغة العربية.